Ile Maurice: [Document] PNQ - Betamax aurait coûté moins cher à la STC d'après Duval

La séance parlementaire était très animée ce lundi 19 juin. En effet, Xavier-Luc Duval, le leader de l'opposition, a interrogé Ravi Yerrigadoo, l'Attorney General, sur l'arbitrage concernant la résiliation du contrat de Betamax.

Pour Xavier-Luc Duval, si l'Etat avait maintenu le contrat d'approvisionnement des produits pétroliers avec Betamax Ltd, le pays aurait déboursé $ 21 le mètre cube. Un chiffre que réfute l'Attorney General. Selon Ravi Yerrigadoo, le gouvernement paie actuellement $ 24,25, contrairement à $ 30,79 avec Betamax Ltd. Ravi Yerrigadoo évalue que l'Etat a payé un surplus situé entre Rs 1,6 et 1,9 milliards à Betamax Ltd depuis 2011.

Par ailleurs, comme la STC l'a annoncé, elle envisage de contester la décision de la cour d'arbitrage de Singapour. Le 13 juin 2017, précise l'Attorney General, la STC a informé le tribunal qu'elle ira devant la Cour suprême. Le leader de l'opposition a voulu savoir si le gouvernement est allé à l'encontre de la décision du Solicitor General, qui était contre la décision de résilier le contrat de Betamax Ltd.

Ravi Yerrigadoo a déclaré qu'il ne pouvait divulguer ces informations du fait qu'il est lié par l' " Official Secrets Act". Il affirme toutefois que le bureau de l'Attorney General n'a pas été le conseiller juridique de la STC. Cette instance a retenu les services d'avocats locaux et internationaux dont le cabinet Raja and Tan, une firme singapourienne.

Xavier-Luc Duval a défié le gouvernement d'introduire une loi pour faire payer les ministres et ceux qui donnent de mauvais conseils au gouvernement délibérément. L'Attorney General a déclaré qu'il croit entendre Navin Ramgoolam et qu'il est contre cette idée. Il s'est exclamé en concluant que Xavier Duval est le porte-parole de Navin Ramgoolam à l'Assemblée nationale.