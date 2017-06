Ile Maurice: Catastrophes naturelles - Les fonctionnaires formés à la réduction des risques

Ce lundi 19 juin, une session de formation a eu lieu à Bagatelle pour des fonctionnaires de différents secteurs. Elle se tiendra jusqu'au mercredi 21 juin. Cet atelier est organisé par les ministères de la Sécurité sociale et de l'Environnement. «Nous allons former une partie des fonctionnaires qui iront à leur tour assurer des formations dans leurs ministères respectifs», explique Khemraj Servansing, officier en charge du National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRMC). «Il ne faut pas se baser uniquement sur le cadre Sendai mais aussi sur les outils à la disposition de Maurice pour réduire les risques liés aux catastrophes naturelles», ajoute-t-il.

«Le cadre Sendai est important pour la réduction des risques. C'est pour cela qu'il faut de la formation à tous les niveaux», explique Sarah Wade Apicella, chargée de programme au United Nation Office for Disaster Risk Reduction (UNSIDR). En fait, ce cadre d'action a été adopté lors de la troisième Conférence mondiale de l'Organisation des Nations unies (ONU). Celle-ci avait lieu à Sendai au Japon le 18 mars 2015. En somme, il s'agit d'un outil international pour la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles. Ce programme se focalise également sur la santé, le développement durable et les changements climatiques. Il s'étale jusqu'en 2030.

