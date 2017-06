C'est à la suite de ces échauffourées qu'un agent de police a dégainé son arme et a tiré trois coups de feu, blessant deux marchands. L'un est blessé au bras et une autre marchande au coup. Les deux blessés ont été tous évacués au service des urgences de l'hôpital Matlaboul Fawzaïni de Touba. Selon nos sources, leur vie n'est plus en danger. Il s'en est suivi une vague d'arrestations dans les rangs des commerçants. Les marchands ont protesté pendant deux heures pour dénoncer cet état de fait. Il y a eu des échanges de jets de pierre contre des grenades lacrymogènes.

Le marché de Touba a été transformé, hier dimanche 18 juin 2017, en un véritable champ de bataille. Un agent de police a tire à balles réelles blessant deux marchands à la suite d'une opération de sécurisation menée par le Dahira de Safinatoul Amane. Il s'en est suivi des scènes de violence avec les Forces de sécurité et les marchands qui ont échangé des grenades lacrymogènes et de jets de pierre.

