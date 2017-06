Sénégal: Colère supposée de la Cojer après les investitures - Therèse Faye botte en touche et accuse...

Thérèse Faye s'exprimait en marge du grand rassemblement des jeunes de l'Apr des cinq C (Bargny, Sendou, Sébikotane, Diamniadio, Yene) tenu à Sébikotane. Comme pour se dédouaner, la directrice de la case des tout-petits confiera, avec un brin de colère dans la voix : « la Cojer nationale n'a jamais dit qu'elle boycotte les élections ou qu'elle allait s'abstenir de battre campagne pour les législatives. Je défie quiconque de me dire le contraire ».

Après les informations diffusées dans la presse et faisant état d'une colère de la Convention des jeunesses républicaines et d'une menace de boycott des législatives, c'est la coordonnatrice nationale de la structure qui est montée aux avant-postes pour exprimer ses dénégations et son indignation. Cette sortie de Thérèse Faye est une réplique à celle de sa rivale Marième Faye Babou.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.