Sénégal: Ligue 1/ 25e journée de championnat - Teungueth FC et Gorée résistent, la linguère sous pression

En déplacement, les Lougatois ont été confinés dans la zone rouge par le Stade de Mbour victorieux sur la plus petite des marques (1-0). A l'issue de cette 25e journée, les Stadistes (7e ; 30 points) cèdent ainsi la 8e place à leurs voisins de Mbour Petite côte, qui ont lourdement chuté devant le Jaraaf (4-1). A un match de la fin de la Ligue 1, les « Vert et Blanc » remontent du coup au podium ( 3e ; 39 points). Ils cèdent la 4e place à l'équipe de Diambars (37 points) qui est allée martyriser le Casa Sport sur son antre de Ziguinchor (2-5). Quant au leader Génération foot, il a porté son avance à 54 points après sa victoire en déplacement (1-2) face à l'As Douanes (9e, 28 points). Le Guédiawaye Fc reste dauphin (44 points).

Le championnat de Ligue 1 n'a pas encore livré son verdict. Après le sacre avant terme de Génération foot, le suspense s'est poursuivi de plus belle au bas du tableau où la lutte pour le maintien a été relancée, à l'issue de la 25e journée disputée hier, dimanche 18 juin et qui a été riche en rebondissements.

L'ultime journée du championnat de Ligue 1 aura son pesant d'or pour les formations occupant le bas du tableau. Respectivement dans les positions de première équipe relégable et de lanterne rouge, le Teungeth Fc et l'Us Gorée ont relancé de plus belle le suspense , après leurs succès obtenus hier, dimanche 18 juin, lors d'une 25e journée qui aura été pleine de surprises. Une journée qui s'est révélée plus qu'infructueuse pour la Linguère de Saint -Louis rétrogradée à la 12e place et mise sous pression, suite à sa défaite essuyée à domicile face à l'Us Ouakam.

