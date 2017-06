Togo: Emmanuel Adebayor, 10 jours pour donner du sourire aux populations

Quand vacances d'un footballeur riment avec repos et bonnes actions, acte 2. Emmanuel Adebayor démarre ce mardi 20 juin, pour le compte de sa Fondation SEA (entendez Sheyi Emmanuel Adebayor), une tournée humanitaire au Togo.

L'attaquant international va sillonner 4 des 5 grandes régions administratives du pays avec au menu des matchs d'exhibition, des visites touristiques et notamment des œuvres de charités. De Kara à Aneho en passant par Sokode et Kpalimé, Adebayor et sa délégation vont faire des dons en vivres et non vivres à des orphelinats et centres médicaux.

Egalement au programme de cette action humanitaire, la rénovation du Lycée de Kodjoviakopé, quartier où a grandi la star d'Istanbul Basaksehir. Ce week-end, Adebayor est allé sur les lieux en compagnie de Mesut Altan, vice-président de son club en Turquie qui était en visite à Lomé. Ce dernier a annoncé vouloir accompagner l'ancien Gunner dans ses oeuvres.

Pour clôturer le 30 juin à Lomé, une opération de salubrité publique dénommée « Plage propre ». « Le Togo m'a beaucoup donné. Si je suis devenu le Shéyi Adébayor que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon pays. Je vais aller parler avec les jeunes footballeurs, avec les étudiants de mon expérience« , a expliqué l'ancien joueur d'Arsenal ce week-end sur une radio privée de Lomé.

Programme de la tournée humanitaire d'Emmanuel Adebayor

Mardi 20 juin (Kara)

11h: Don à SOS Village

12h30: Conférence de presse

15h30: Match contre une sélection Asko - Asck

Mercredi 21 juin (Sokode)

11h: Don Orphelinat des soeurs

12h30: Conférence de presse

15h30: Match contre Semassi

Jeudi 22 juin (Kpalime)

Arrivée à Kpalime

Vendredi 23 juin

10h: Don Orphelinat

15h 30: Entraînement au Grand Stade de Kpalime

Samedi 24 juin

Visite touristique dans Kpalime (cascade Kpime, Château Viale, etc)

Visite du Centre de formation en construction Sheyi Emmanuel Adebayor

Dimanche 25 juin

15h30: Match contre Gomido

Lundi 26 juin

Retour sur Lomé

Mardi 27 juin

Arrivée à Aneho

15: Match contre Gboele Su

Jeudi 29 juin

10h: Lancement travaux de réhabilitation du Lycée de Kodjoviakope

Vendredi 30 juin (Lomé)

7h: Opération Plage propre

12h Réception Maison SEA sur invitation