Guinée: Bakary Fofana - « On raconte tout sur moi »

Avec une population estimée à plus de 120 000 habitants, la ville de Fria se relève peu à… Plus »

Parlant de l'organisation des élections présidentielles et législatives a déclaré : » j'ai organisé les législatives sans problèmes de gestion, j'ai organisé les présidentielles sans qu'on me parle d'un comité de trésorerie, pourquoi depuis quelque mois, il y a au temps de problèmes. A présent, on raconte tout sur moi s'ils veulent m'enlever pour des raisons que j'ignore d'accord. Mais je ne volerai pas la loi au sein de mon institution et dans le pays ».

« Je suis président de la CENI, je ne dois pas être à la tête de l'institution et violé la loi. Créant ainsi le désordre dans le pays, jamais je ne le ferai. Je ne peux pas accepter de me faire prendre aussi en otage dans l'exercice de mes fonctions, ce ne sont pas tous les commissaires qui sont impliqués dans cette crise à la CENI », insiste Bakary Fofana.

