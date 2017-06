Guinée: Fria - L'association des anciens élèves du lycée Cabral vient en aide aux populations

La cérémonie a pris fin par la distribution des différents lots ainsi que des prières et bénédictions des sages pour le rayonnement de la Guinée en général et de Fria en particulier.

Ce samedi 17 juin 2017, Bé Fan Mou Bê a procédé à la remise d'un don composé d'une importante quantité de riz et de sucre destinés aux populations de Fria. Placée sous la présidence de madame le préfet, la cérémonie a eu lieu à la mairie de Fria en présence de plusieurs personnalités dont le secrétaire général de la commune urbaine de Fria et le président de la délégation spéciale de ladite commune.

Avec une population estimée à plus de 120 000 habitants, la ville de Fria se relève peu à peu de la crise qui l'affecte depuis avril 2012. Bé Fan Mou Bê, est le nom de l'association qui est venue au secours des populations de cette ville, surnommée jadis Petit Paris, en ce mois de solidarité et de partage.

