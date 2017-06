Les vagues de contestations continuent de déferler avec fracas au sein des états-majors politiques de la région de Sédhiou. Les responsables des 13 collectivités locales sur les 14 du département de Sédhiou, membres du Mouvement Tekki ont fustigé hier, dimanche 18 juin, le schéma des investitures opérées au sein de la « Coalition gagnante » de l'opposition. Réunis à Diana Malary pour la circonstance, ils déclarent ne pas admettre le black-out orchestré contre leur parti et exiger de leur leader Mamadou Lamine Diallo des explications.

Les responsables du mouvement Tekki du département de Sédhiou ne sont pas contents et ils l'ont fait savoir hier, dimanche, à l'occasion d'un point de presse qu'ils ont organisé à Diana Malary. Au nom des responsables de Tekki, le porte-parole du jour Yaya Diédhiou a fait observer ce qui suit : « Nous sommes ici aujourd'hui, à Diana Malary, pour analyser le schéma des investitures en vue des élections législatives du 30 juin 2017. Nous estimons qu'un peu partout, nous avons des élus locaux de Tekki valablement choisis par des populations et de ce point de vue, nous pensons que nous méritons un peu de considération de la part des partis alliés. Nous n'avons pas compris pourquoi sur les cinq personnes investies, il n'ya pas un seul de Tekki, fût-il une dame ».

Et d'extérioriser leur colère à la face du monde : « Au vu de ce qui est sorti des listes, Tekki dans la région de Sédhiou est très remonté par rapport à ce que nous avons vu comme manque de considération. C'est dans un contexte où il y a eu des fissures au sein de Mankoo Takhaxu Senegaal et qui nous ont amené à appartenir à la coalition gagnante dans laquelle vous avez le PDS, Tekki, Bokk Gis Gis et And-Jëf de Decroix mais nous ne sommes pas du tout satisfaits ».

Ces responsables du mouvement Tekki exigent de leur leader des explications claires pour éviter des conséquences fâcheuses. « Nous invitons notre leader Mamadou lamine Diallo à une rencontre ici à Diana Malary ou à Sédhiou pour un redressement de la situation. Nous ne sommes pas contents et nous avons convoqué les 14 communes du département à l'exception de Marsassoum qui a des soucis de déplacement sur Diana. Mais nous sommes tous d'accord qu'il y a des erreurs monumentales que seule une rencontre à la base pourrait contribuer à corriger pour permettre de mieux préparer et de gagner les élections ».

Toutefois et sous la conduite de sagesse de leur responsable local Samba Thiobane, ils réaffirment leur appartenance et fidélité à Tekki. « Nous avons la responsabilité d'accompagner Mamadou Lamine Diallo, vu ce qu'il représente au niveau du Sénégal. Nous ne pouvons pas admettre que pour une élection de ce genre, que nous n'ayons pas de mandataire à la base. Nous sommes tenus, par discipline de parti ; d'accompagner la liste mais sous réserve de rencontrer Mamadou Lamine Diallo et à huis clos », ont-ils conclu.