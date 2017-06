Sénégal: Législatives de juillet/ Le ministre Seydou Guèye persiste et signe - «Il n'y a pas de risque de report»

Seydou Guèye, le ministre porte-parole du gouvernement persiste et signe. Il n'y aura pas de report des élections législatives, en dépit de la pléthore des listes de candidats et des difficultés qui pourraient accompagner le vote des citoyens, lors du scrutin du 30 juillet.

S'exprimant au micro de la radio Sud Fm et de son émission politique « Objection », le ministre et responsable apériste a tenu à faire savoir que cette pléthore des listes n'empêchera pas les autorités à qui est confiée l'organisation du scrutin à s'atteler convenablement à la tâche et à tirer leur épingle du jeu. Qui plus est, Seydou Guète s'est évertué à rendre raison des choix opérés par le chef de la mouvance présidentielle sur les listes de candidats à la députation de Bennoo Bokk Yaakaar.

ll n'y a pas de risque de report des Législatives. C'est l'assurance donnée par Seydou Guèye qui a déclaré hier, dimanche, à la radio Sud Fm que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique chargé d'organiser les élections a donné suffisamment de gages pour qu'on lui accorde du crédit. «Le ministre de l'Intérieur a toujours prouvé qu'il avait les capacités de faire face à tout type de situation et de configuration... ». Très optimiste sur l'organisation d'un scrutin qui ne cesse de susciter des sorties de divers ordres, en raison de la pléthore des listes (47 au total) et des candidats en compétition, le porte-parole du gouvernement martèlera : «C'est de la responsabilité de l'administration et du ministère de l'Intérieur et ils s'en acquitteront correctement». Néanmoins, le concours des divers acteurs de la scène politique est appelé par le responsable apériste pour venir en appoint à l'organisation d'un scrutin assez particulier pour le Sénégal. Aussi, Seydou Guèye dira-t-il : « Il me semble également, qu'au regard des difficultés spécifiques, il y a un besoin d'établir un dialogue pour trouver des modalités qui faciliteraient davantage la mise en œuvre des principes contenus dans le code électoral».

Se prononçant par ailleurs sur le choix à la députation des candidats de Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) opéré par le chef de l'Etat, Seydou Guèye a tenu à faire savoir que cela découlait du désir de Macky Sall de sauvegarder l'unité au sein de la coalition présidentielle. Dans la foulée, il a salué le compagnonnage averti des chefs de partis au sein de Bby. « J'estime que le président Moustapha Niasse, le président Ousmane Tanor Dieng sont des hommes politiques aguerris qui ont été à des élections législatives bien avant notre naissance en tant que parti, qui connaissent très bien les rationalités et les règles de distribution».

S'agissant des frustrations qui ont suivi la confection des listes de Bby, le porte-parole de l'Apr a indiqué qu'aucun parti, serait-ce le parti présidentiel n'y a échappé : «Même au sein de l'Apr, il y a de la colère. Quand vous voyez un arbitre trancher et que, de part et d'autre, des gens contestent, on peut en déduire que l'arbitre a été juste». A l'en croire, le chef de Bby n'a pas pris la confection des listes à la légère. Donnant les éléments déterminants dans ce choix, le porte-parole du gouvernement expliquera que «La clé de répartition, c'est la recherche permanente du consensus, des discussions qui sont argumentées sur la base des rapports de forces issus des résultats des différentes élections». En conclusion, Seydou Guèye dira : « C'est également des éléments de stratégie, des éléments de partage qui sont combinés pour donner les décisions et les choix qui sont soumis à la sphère des leaders qui sont des leaders d'égale dignité. Et au final, la décision revient au Président».