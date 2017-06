Tunisie: Ghazi Ghirairi - «Des prémices rassurantes»

L'option tactique adoptée cette fois reposant sur un 4-3-3 très flexible sur le plan offensif, avec une domination au niveau de la conservation de la balle et la construction du jeu, nous a permis d'imposer notre manière d'évoluer et de créer le danger à maintes reprises devant les bois adverses.

La générosité dans l'effort et l'orientation du jeu dont a fait montre le duo Youssef M'sakni - Ghaïlane Chaâlali ont été aussi pour beaucoup dans cette résurrection. Et puis, Khnissi a assuré de son côté un excellent travail de sape, avec des appels de balle très intéressants et une prodigieuse efficacité devant les bois adverses.

Bien des points positifs ont été donc relevés dans la sélection qui lui ont permis surtout de réussir dans les duels et de neutraliser les points forts d'une équipe égyptienne redoutable sur les contres.

Des rectifs à apporter

Cela n'empêche pas de dire que certaines lacunes persistent dans la manière d'évoluer de notre sélection, plus précisément sur le plan individuel de quelques éléments... Ce que le coach national doit prendre en considération pour consolider encore plus les automatismes collectifs et insuffler plus de percussion et de tonus aux mouvements offensifs des siens.

Comme quoi, le parfait n'existe pas. Il y a toujours du travail à entreprendre, et des retouches à effectuer pour poursuivre l'opération de redressement et accéder à un palier supérieur. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les prémices d'une nouvelle ère pour notre sélection en rapport avec nos ambitions sont bien plausibles.

Alors, bonne continuation.