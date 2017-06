Tunisie: Ezzeddine Chakroun - «Ne pas aller plus vite que la musique»

interview

Tout comme l'homme de l'assist, Youssef Msakni. En revanche, Fakhreddine Ben Youssef a été transparent, n'apportant rien de concret. Parfois même, l'Egypte faisait pitié à voir. Mais attention, il ne faut pas aller plus vite que la musique.

Un match très difficile nous attend devant la République démocratique du Congo. Sur la forme exprimée devant les Pharaons, nous pouvons gagner ce match décisif pour le billet du Mondial.

«Une autre dimension mentale»

Lors de son premier passage, entre 1994 et 1998, Henri Kasperczak a porté les Aigles très loin en Afrique du Sud. Finaliste de la CAN, il a eu le grand mérite de tirer le maximum de jeunes talents prometteurs. Toutefois, le technicien polonais a depuis vieilli, et cela se reflète au niveau de ses choix frileux et du foot velléitaire qu'il fait pratiquer à ses hommes. Il manque désormais d'audace.

Son successeur, Nabil Maâloul, reste, à mon avis, le meilleur sur la place actuellement. Déjà, sur BeIn Sports, il excelle dans sa fonction de consultant. Ses analyses sont limpides et pertinentes.

Grâce à un travail psychologique profond, les joueurs prennent avec lui une autre dimension mentale. Déjà, du temps où il jouait, il imposait le respect. C'est un choix heureux effectué par la fédération, nettement meilleur que le fait de confier le onze représentatif à un entraîneur étranger incapable de maîtriser tous les paramètres de notre football.

Khenissi, grand buteur comme moi?

Chacun a son style, lui, il est rusé et implacable devant la cage adverse. Très fort de la tête aussi, il a su monter en puissance au second half contre l'Egypte. Quant à moi, je laisse à l'histoire le soin de parler de ce que j'ai fait. J'ai énormément sacrifié pour le foot. Nous jouions dans des conditions pénibles sur terre battue, et cela laisse des séquelles. J'ai aujourd'hui l'épaule «déchirée», des articulations douloureuses.

Je sors de chez moi juste pour aller faire les prières. Jadis, je me déplaçais souvent à Sousse rencontrer mes amis de l'Etoile. Je ne peux plus le faire.

On a beau se donner à fond, prendre tous les risques sur un terrain, à la fin, on reste face aux blessures physiques et, plus grave encore, dans certains cas, en butte au dénuement le plus cruel. Dieu merci, j'ai aidé mes trois filles à grandir dans de bonnes conditions. Deux d'entre elles sont mariées. Mission accomplie!».