Algérie: Prêt à tous les défis

Nous avons pris les dispositions qui s'imposent pour préserver l'équipe de toute désagréable surprise, en préservant surtout la continuité dans l'encadrement technique, à travers la reconduction de tout le staff qui exerçait avec l'entraîneur partant Jorge Costa en premier lieu son adjoint Karim Nafti, et en le renforçant par l'entraîneur de la catégorie de l'élite pour soutenir moralement les jeunes qui viennent d'être promus parmi les seniors, comme Houssem Dagdoug, Héni Amamou, Houssem Habbassi et Firas Chaouat.

Et puis, la formation qui sera alignée ce mercredi face à l'équipe sud-africaine sera amputée des services de pas moins de cinq de ses titulaires, soit pour des raisons disciplinaires, comme celles qui contraindront Rami Jridi et Karim Aouadhi au repos, ou pour des raisons de santé.

Ils en ont plus que jamais besoin avec la recrudescence des problèmes qui commencent à peser sur le moral de l'ensemble, dont ceux inhérents aux problèmes de santé qui viennent d'obliger l'entraîneur de l'équipe, le Portugais Jorge Costa, de rentrer dans son pays et de rendre par là-même le tablier.

Le capitaine sfaxien, quoiqu'il manquera ce mercredi à l'appel pour des raisons disciplinaires, ayant écopé lors de la récente rencontre disputée à Sfax face au même opposant, Platinum Stars en l'occurrence, un carton jaune qui s'est avéré le second à son actif, a tenu à faire partie de la délégation qui prendra le vol cet après-midi pour les confins du continent, en vue de soutenir ses coéquipiers, moralement bien sûr, et leur prodiguer ses conseils.

Le CSS l'a prouvé jusque-là à quatre reprises, en remportant les titres de cette épreuve en 1998-2007-2008 et 2013. Un record du genre qu'il compte bien consolider cette fois par un nouveau titre et planer encore plus sur le toit du continent africain.

Le parcours reste, certes, encore long et parsemé d'embûches. Mais, c'est la loi du sport, où l'on se doit de faire preuve d'endurance, de force de caractère, et surtout de métier pour espérer monter en fin de l'épreuve au podium...

