Tunisie: Mokhtar Tlili - «Une nouvelle vague pour redonner le sourire»

Je m'aligne sur l'idée audacieuse et très justifiée consistant à oublier à l'avenir le recrutement d'un entraîneur étranger tant que nos produits locaux peuvent faire amplement l'affaire.

Maintenant que Nabil Maâloul est aux commandes, je crois dur comme fer que l'avenir de notre équipe nationale sera radieux. En effet, cet engagement coïncide avec l'arrivée d'une nouvelle vague de joueurs talentueux dans tous les postes de jeu.

La bonne recette y est donc et la couleur est déjà annoncée avec la belle image donnée contre l'Egypte. Désormais, on a le droit de rêver et d'espérer voir naître une grande équipe capable de nous redonner le sourire.

D'un coup de maître, l'entraîneur national et ses joueurs ont fait taire toutes les mauvaises langues dont plusieurs d'entre elles ont commencé à critiquer négativement et aigrement le «rendement» de notre onze national avant son match contre les «Pharaons». C'est vraiment insensé!

Nabil Maâloul est un garçon pétri de qualités techniques, tactiques, psychologiques et humaines. Il a rapidement rectifié le tir dans les schémas tactiques et la répartition des postes pour conférer une parfaite cohésion au rendement de son groupe.

Le temps relativement court qu'il avait pour préparer son équipe pour le match contre l'Egypte ne l'a nullement handicapé.

Il a utilisé une ossature formée des joueurs de l'Espérance qui étaient fin prêts à tous les niveaux. Cette ossature a été intelligemment renforcée par des joueurs clés comme Ali Maâloul, Youssef Msakni, Mériah et Syam Ben Youssef.

Bien évidemment, à l'avenir, Maâloul n'aura que l'embarras du choix avec les joueurs qui évoluent en Europe et surtout avec des talents prometteurs comme Mbarki, Badri et Lahmar par exemple.

Tout cela augure une ère prospère pour notre équipe nationale.Celle de Nabil Maâloul. Mais la réussite ne sera possible que si on laisse à ce dernier le temps nécessaire de bien faire les choses et la liberté absolue dans les choix.»