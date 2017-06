Tunisie: Fathi Laâbidi (entraîneur) - «Une équipe plus cohérente»

Revenons au dernier match de l'équipe de Tunisie face à l'Egypte, le nouveau sélectionneur, Nabil Maâloul, a été très réaliste et très cohérent dans ses choix, avec des joueurs très forts physiquement et très engagés, mais assez moyens techniquement.

En effet, avec une paire intraitable Meriah-Ben Youssef et Bédoui-Maâloul, ce compartiment, aidé par un trio de fer Ben Amor-Chaâlali-Sassi, est devenu très difficile à prendre en défaut.

Ces trois derniers ont été aussi aidés par Fakhreddine Ben Youssef qui a joué plus défensif qu'en attaque. Il a été préféré à Selliti pour ses qualités défensives. Le onze de Maâloul a été plus réaliste, plus compact, plus enthousiaste et plus engagé dans ses mouvements.

Ajoutons à cela que Youssef Msakni a joué comme un électron libre, tout en profitant du non recul de Mohamed Salah, pour mener des attaques avec l'appui de Ali Maâloul. Ce dernier a été l'un des meilleurs joueurs face à une faible équipe égyptienne, dépassée par la tornade tunisienne.

Pour son premier match, Maâloul a vu juste et a été cohérent dans ses choix. Pourvu que ça dure».