Tunisie: On n'en demandait pas plus !

Nabil Maaloul savait bien ce qui l'attendait et, d'emblée, fit une déclaration qui avait un sens : il avait besoin, avait-il dit, «d'une équipe de commandos».

Et c'est ce que nous avions vu face à une équipe égyptienne qui retiendra sans doute pour longtemps la leçon infligée par son homologue tunisienne qui s'était mentalement et techniquement préparée pour imposer un véritable bouclage des zones de vérité.

Positionnée d'une manière impeccable sur le terrain, semblant connaître à l'avance ce que ses adversaires allaient entreprendre une fois en possession de la balle, l'équipe tunisienne a imposé sa discipline de jeu et surtout sa solidarité.

A l'image des commandos qui savaient qu'en montant au feu ils avaient tous un rôle bien déterminé qu'il ne fallait en aucun cas enfreindre sous peine de faire avorter la mission.

Maâloul a pris la précaution de faire confiance en priorité à ceux qui connaissaient l'ambiance africaine et le football du continent, étant en pleine course pour les compétitions continentales. Quelques-uns traînaient des relents de fatigue, mais le milieu ambiant et l'enjeu ont fini par prendre le dessus et tout est rentré dans l'ordre une fois la stratégie correctement appliquée sur le terrain.

Nous avons vu des joueurs quadriller le terrain, sachant parfaitement quoi faire et sachant réagir dans les moments difficiles. Des joueurs qui ont imposé leur manière de jouer à une équipe égyptienne complètement enveloppée, absorbée par les différentes lignes tunisiennes dont la capacité de réaction et la vitesse d'exécution ont fini par décourager des vis-à-vis pourtant rompus aux grands chocs et dont quelques-uns évoluaient dans les rangs d'équipes huppées.

La discipline sur le terrain a été la clé de la réussite; Maâloul qui est de ceux qui ne mâchent pas leurs mots (Akaïchi en sait quelque chose) et Okbi dont la rigueur en a fait un technicien respecté ont remarquablement transmis le message.

L'équipe tunisienne a rallumé le feu de la passion en un groupe de jeunes combattants, qui savaient que tout le monde les attendait et qui avaient bien l'intention de s'acquitter convenablement de leur mission.

Sans pour autant s'enflammer et s'adonner à des envolées lyriques qui risquent de briser le charme, la sélection tunisienne a forcé le respect par sa discipline et sa disponibilité. On n'en demandait pas plus.

Mais ce succès n'est qu'un début. La mission n'est pas encore terminée. Ceux qui ont commencé ce travail doivent le continuer. Ceux qui traînent ou réfléchissent sur «l'opportunité» de rejoindre les rangs, les malades imaginaires et autres collectionneurs d'alibis devaient se sentir mal à l'aise.

Quant à ceux qui se préparent à chevaucher par opportunisme cette victoire et à faire croire que le football tunisien va bien, ils devraient avoir le minimum de respect pour l'intelligence des Tunisiens.