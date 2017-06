Tunisie: Abdel-Majid Jelassi - «Vers l'éclosion d'une équipe mature»

Maâloul semble avoir redonné confiance en leurs moyens à ses joueurs qui ont évolué en conquérants sans bégaiement ni hésitation. Il faut que tout le monde le laisse travailler comme bon lui semble et surtout éviter de truffer son chemin et celui de notre équipe nationale d'embûches».

Désormais, notre équipe nationale a une âme et une personnalité qui imposent le respect auprès de ses adversaires qui commencent à voir en elle l'éclosion d'une équipe mature, capable d'aller loin et d'être à la hauteur de ses grandes ambitions.

L'intelligence de Maâloul s'est particulièrement illustrée dans le fait qu'il a compté sur une ossature «sang et or» dont tous les éléments se trouvent bien rôdés, le moral au zénith. Du coup, la cohésion était parfaite et même l'entente avec les autres membres de l'équipe, en particulier Ali Maâloul et Youssef M'sakni, était spectaculaire;

On est vraiment bien loin de la fébrilité manifestée lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations. Un jeu sobre, réfléchi, structuré et surtout direct, c'est cela ce qui a caractérisé le rendement face à l'Egypte. C'est vraiment très rassurant pour l'avenir.

Futé comme on le connaît, Maâloul, en parfait connaisseur de la réalité du football tunisien, a su en un court laps de temps donner un nouveau look très plaisant à notre équipe nationale.

