Tunisie: Les malentendus dissipés

Il a été également décidé de tenir des réunions permanentes entre les services financiers du ministère et du département financier de la fédération en présence de la direction technique, et ce, pour une meilleure coordination entre les parties concernées

Le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est engagé, à ce propos, à verser un budget complémentaire à la Fédération tunisienne de basket-ball afin de respecter le programme de préparation des sélections nationales et les nombreux engagements à l'échelle internationale tandis que la fédération s'est engagée, de son côté, à verser un apport complémentaire.

La Ftbb a indiqué, dans un communiqué sur sa page officielle Facebook, que la réunion s'est déroulée dans «une bonne ambiance et que les malentendus entre le ministère et la Fédération ont été dissipés».

