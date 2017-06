Tunisie: Le grand virage

Cela fait désormais partie du passé, bien que nous ayons encore un pincement au cœur de n'avoir pas vu notre sélection nationale arriver au moins au dernier carré. Elle en avait les moyens pourtant !

Il a retenu la leçon

Les avis étaient partagés sur le choix de Nabil Maâloul à la tête de la sélection pour succéder à Henry Kasperczak.

Certains étaient pour son retour, d'autres contre. Finalement, Maâloul a débarqué et a réussi son entrée en matière face à l'Egypte en éliminatoires de la CAN 2019. L'entraîneur a mûri et a gagné en expérience.

Il a retenu la leçon de son premier passage à la tête des Aigles de Carthage ponctué par un échec et une défaite inattendue face au Cap-Vert à Radès. Excellent communicateur, Maâloul a su ressouder les rangs rapidement. Il a certainement joué et misé sur le volet psychologique. Avec des absences dans son groupe, Khazri, Abdennour et Lahmar pour ne citer que ce trio, Maâloul a su présenter un onze compétitif, sur pied et frais physiquement.

La méthode Maâloul a bien changé et le résultat a vite suivi. Ce n'est pas la perfection, mais cela faisait longtemps que le onze national n'avait pas évolué de la sorte et présenté un visage rassurant. Le premier critère est que le coach a aligné les joueurs les plus en forme en se passant des noms virtuels comme c'est de coutume. C'est cela le gage de la réussite. S'il veut réussir, Maâloul doit continuer dans la même ligne de conduite.

Le tout est de faire confiance à ce groupe et lui gonfler le moral. On sait que certains parmi les absents débarqueront petit à petit et essayeront de gagner leurs galons de titulaires. Dans ce cas, le sélectionneur national devra faire la part des choses. C'est à lui de prouver qu'il a changé dans le bon sens et qu'il dispose désormais d'une vision différente.

Pour une première sortie face à l'Egypte, le onze national a assuré et rassuré. Qu'il continue alors sur la même lancée. Que Maâloul ne tombe pas dans le piège et ne fasse pas de victimes dans les rangs de la sélection. Cela s'est vu dernièrement lors de la CAN du Gabon. Le coach doit prouver qu'il a bien changé et qu'il est en mesure de guider le navire Tunisie à destination.