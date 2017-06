Tunisie: L'artisanat tunisien à la conquête de Tokyo

Interior Lifestyle est le salon leader consacré au design du marché japonais. Le salon expose les dernières nouveautés en cuisines, mobilier et décoration, aussi bien que les accessoires et le textile.

Interior Lifestyle est, également, connu comme étant le plus grand salon de produits de luxe du monde. Un groupe de nos artisans et entreprises artisanales tunisiennes se sont distingués dans le salon annuel Interior Lifestyle à Tokyo en exposant une variété de produits d'art artisanal tunisien.

En Tunisie, l'artisanat de la céramique est une activité millénaire. Elle témoigne de l'ancienneté des traditions dans le pays et du passage de nombreuses civilisations.

De nos jours, la Tunisie produit de la céramique très fine dans des différentes régions et, essentiellement, à Nabeul.

En effet, la ville de Nabeul est considérée comme un important pôle, renommé pour ses poteries de terre cuite, ses tuiles de faïence et ses artisans qui excellent dans l'art de manipuler la terre cuite et l'argile.

Un stand bien équipé a été aménagé dans le Salon de Tokyo exposant plusieurs produits signés l'entreprise Slama.

Fondée en 1965 par feu Ahmed Slama, un homme, qui, passionné par la poterie artisanale, a fait de sa passion son métier. Dans son modeste atelier de départ, il a appris à modeler l'argile pour en faire ressortir des merveilles artisanales.

Des années plus tard, la société persévère et ne cesse de croître. Les articles exposés allient authenticité et modernité. Inspirées des formes géométriques et florales, les collections reflètent une conception graphique innovante qui joint l'aspect fonctionnel à celui esthétique.

«Nous faisons des talentueux artistes nos alliés. Nous employons dans notre département artistique une équipe de jeunes diplômés des écoles de beaux-arts qui ajoutent une touche de fraîcheur et d'originalité à notre production artisanale.

Grâce aux avancées technologiques, nous proposons une grande panoplie de choix des couleurs de l'émail. Munis d'une débordante créativité, nos jeunes artisans innovent en matière de vaisselle de table et d'objets d'ornementation sous l'œil bienveillant des anciens : les piliers de notre entreprise depuis tant d'années.

L'expérience des anciens et l'audace de nos jeunes artistes génèrent notre réussite». Un choix qui s'est avéré efficace et fiable pour l'entreprise qui s'est ouverte à l'export depuis quelques années, et a participé à plusieurs foires à l'étranger : au Maghreb, en Europe, en Arabie Saoudite, aux Etats-Unis, en Asie et, cette année, au Japon.

Les moutons colorés de Tuline

Tuline, la marque tunisienne de mobiliers, d'objets déco et d'accessoires mode a également exposé ses créations à l'Interior Lifestyle à Tokyo. Inspirée par la beauté et la richesse de son patrimoine, Tuline est une marque tunisienne spécialisée dans la création d'objets de décoration et d'accessoires mode en s'inspirant de notre héritage national et en revisitant les trésors de la Tunisie.

Des créations artisanales originales et raffinées, parmi lesquelles des moutons colorés confectionnés en bois et en laine de mouton, des écharpes, des chaussures, ainsi que des sacs à main, créés dans une parfaite harmonie entre tradition et modernité ont suscité l'intérêt des visiteurs japonais.