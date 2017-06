Tunisie: Investir les moyens de ses ambitions

D'abord, parce qu'on commençait à croire que le CA était maudit. Presque deux décennies sans la moindre coupe de Tunisie alors qu'il a disputé depuis sa dernière victoire (en 2000 face au CSS 0-0, 4 tab 2) trois finales perdues contre le ST (2003) et l'EST (2006 et 2016).

Quand on pense qu'entre son premier trophée, obtenu en 1965, et 1973, il a aligné sept coupes, ne laissant que deux trophées (des miettes !) au CSS et ST, et ne perdant aucune finale disputée, on mesure le désastre accumulé depuis cet âge d'or.

Viendra, donc, par la suite le temps des vaches maigres qui va faire du team du légendaire Attouga le club ayant perdu le plus de finales (13). Il y a donc cet aspect statistique qui doit donner un peu de courage aux Clubistes et leur faire pousser un ouf de soulagement.

Cette coupe sauve d'une certaine façon la saison plutôt moyenne des hommes de Chiheb Ellili qui ne firent qu'un moment illusion au play-off avant de sombrer pour terminer à la 3e place. Et qui exaspèrent leurs fans par un parcours déconcertant en phase de poules de la coupe de la CAF, avec deux défaites face à deux ensembles moyens : le FUS Rabat, et surtout le KCAA ougandais.

Survenant quatre jours avant la sortie de Radès contre le Fath marocain, ce succès peut donner des ailes aux copains de Sabeur Khelifa qui n'ont plus néanmoins droit à l'erreur s'ils veulent rejoindre les quarts de finale de la deuxième coupe continentale en ordre d'importance.

Le match de demain ressemblera pour eux à une finale. Une autre défaite, et ils feront leur deuil d'une édition qui peut pourtant effacer leurs déboires continentaux des deux dernières décennies.

Besoin de discrétion et de stabilité

Le volet direction du club jette de l'ombre sur le parcours du club. Il n'est pas aisé d'exercer dans des conditions d'instabilité afférentes au bureau directeur, au bureau de section, au maintien ou non du directeur sportif, à des bruits de gros malentendus entre telle partie prenante dans la vie du club et telle autre.

Ce n'est plus un secret pour personne: ce qu'on appelle communément linge sale n'est jamais aussi médiatisé que dans le cas du club de Bab Jedid. Toutes les «indiscrétions» qui arrivent au Parc A n'échappent pas à la curiosité des médias. Et cela n'est pas sans participer à plomber l'atmosphère et à creuser le lit des conflits qui deviennent d'ordre personnel.

Ce dont a besoin le CA, c'est de discrétion et de stabilité. Tout en se débarrassant de ce complexe de persécution qui donne régulièrement à penser qu'il est la cible des arbitres et de la fédération. Autrement, Sadok Selmi aurait sifflé samedi lors de la finale penalty sur la poussette de Jaziri sur Khefifi, parti tout seul défier le gardien Farouk Ben Mustapha.

Certes, la saison qui vient de s'achever a vu le CA payer cher les erreurs arbitrales. Mais en faire une ligne de défense pour escamoter ses propres erreurs et défaillances ne fait pas avancer le club. Au contraire...

L'avenir d'Ellili en pointillé

Ce premier trophée au palmarès de l'entraîneur Chiheb Ellili peut-il sauver sa place sur le banc clubiste ? A l'heure du bilan, les dirigeants vont devoir inclure l'avenir du club en coupe de la Confédération sur laquelle le premier responsable, Slim Riahi, a dit miser énormément.

Une élimination fragilisera énormément la position du technicien insulaire qui assiste quasi impuissant à la déliquescence du jeu de son équipe et à la brutale baisse de rythme des siens durant la deuxième mi-temps des rencontres de cette fin de saison.

Pourtant, la question de l'effectif reste entièrement posée. La coupe remportée devant un rival, avouons-le, très moyen et très amoindri par les absences ne résout rien de ce côté-là.

Alors que la concurrence se renforce parfois de façon vertigineuse (le cas de l'Espérance de Tunis qui met la main pratiquement sur les meilleurs joueurs en circulation, ce qui lui donne une importante marge de supériorité), le CA se contente d'amasser des recrues moyennes et auxquelles on ne donne que fortuitement une chance (le cas de Meniaoui, Dkhilelli, Hammami qui n'a presque jamais joué avec l'équipe première...).

Cela pose la question des moyens de ses ambitions que doit investir le club de Bab Jedid s'il veut rattraper le retard accusé sur le tandem EST-ESS.

Déjà, les «mouvements sociaux», avec boycottage des entraînements et le fameux épisode du faux départ des joueurs pour Kampala quand ils ont laissé tout le monde hors jeu, traduisent un malaise certain au sein d'un grand de la L1 qui peine à payer ses joueurs régulièrement, les astreignant à des solutions extrêmes devenues coutumières chez les petits clubs de la L1.

A l'heure d'un triomphe dont elle avait bel et bien besoin depuis une décennie (date du dernier trophée, le championnat de Tunisie), la grande famille clubiste ne doit pas perdre de vue les réflexions essentielles sur la politique de ses moyens et sur le projet sportif confié au staff technique. Si ces moyens ne l'autorisent plus à viser très haut, il ne faut pas leurrer les supporters à grands coups de promesses et de vœux pieux.

Autrement, il faut mettre en place une stratégie cohérente afin de ne pas dilapider de gros moyens dans des contradictions débouchant sur un gros gâchis.