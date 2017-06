Tunisie: En attendant le vrai décollage

Cette Fed Cup 2017 est une énième déception pour l'équipe de Tunisie Dames. Cela n'est pas la fin du monde. On a besoin d'améliorer les résultats de la sélection à la prochaine Fed Cup pour monter en groupe 2, là où Ons Jabeur mérite de jouer.

Une joueuse comme Chiraz Bechri a besoin de jouer plus de tournois de valeur, d'améliorer ses résultats et de gagner en constance. On a le potentiel humain et technique pour quitter le groupe 3 et jouer dans un groupe plus relevé.

Le tennis féminin a besoin également d'une politique de relance. Après Ons Jabeur, on a peu de joueuses qui promettent pour diverses raisons. Il faudra songer à élargir la base des joueuses de haut niveau pour donner plus de solutions à l'équipe de Tunisie à la Fed Cup au futur. Pour l'histoire, c'est la Grèce et la Moldavie qui ont réussi l'accession en groupe 2.

Résultats de la sélection

Finlande-Tunisie 2-1

Tunisie-Macédoine 3-0

Tunisie-Cameroun 3-0

Malte-Tunisie 2-1