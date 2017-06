Tunisie: Khélifa, en lettres d'or !

Saber Khélifa a écrit en lettres d'or sa propre histoire et celle du Club Africain. Grâce à lui, le club de Bab Jedid s'est offert sa 12e coupe de Tunisie après une longue attente qui a duré 17 ans. C'est ce qui restera dans les annales.

Car au niveau du jeu, on n'a pas vu grand-chose. D'ailleurs, on ne pouvait pas exiger des 22 acteurs sur le terrain qu'ils livrent un football de belle facture dans des conditions climatiques aussi extrêmes.

Le rendement des joueurs était terne et c'est normal quand on les fait jouer l'après-midi en pleine canicule alors qu'il aurait été plus judicieux de faire jouer le match le soir. La fête aurait été complète. Mais que faire quand les dirigeants du football tunisien sont obstinés ?

Un but et c'est tout

Franchement, c'est une finale inodore et incolore que nous avons regardée samedi dernier. Si les conditions climatiques étaient clémentes, la note aurait sans doute été plus salée. Car en face, l'Union Sportive de Ben Guerdane n'a pas fait le poids.

Les Sudistes ont joué selon leurs modestes moyens. Ils sont restés fidèles à leur style de jeu habituel en se repliant derrière, opérant par des contres rapides quand l'occasion se présentait. Mais à aucun moment, ils n'ont réussi à inquiéter Farouk Ben Mustapha qui a passé une après-midi bien tranquille.

Le métier et le talent de Saber Khélifa ont fait la différence dans une finale qui n'a pas tenu ses promesses. Le spectacle n'a pas été au rendez-vous et le jeu des Clubistes a manqué de punch, à l'image du but tout fait raté par Rusike qui a vu sa balle s'écraser sur le poteau droit de Charfi.

En marquant tôt leur but de la victoire, les Clubistes n'ont pas perdu de temps. Un travail vite fait, bien fait. Le joli but de Khélifa restera sans doute dans les annales. C'est d'ailleurs ce qu'on retiendra de la finale de 2017 de la Coupe de Tunisie.

Bref, le métier et l'expérience des Clubistes lui ont permis de remporter la Coupe de Tunisie avec un minimum d'efforts et quelques frayeurs au sein de la défense sudiste. A tout moment, on sentait que les Clubistes étaient capables d'alourdir la note, mais la chaleur suffocante les a empêchés d'aller jusqu'au bout de leurs idées.

L'histoire retiendra que Saber Khélifa a offert au Club Africain sa 12e coupe de Tunisie. Quant à l'Union Sportive de Ben Guerdane, elle a le mérite d'avoir atteint la finale.