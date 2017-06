Tunisie: Maher Kanzari (entraîneur) - «Une forte personnalité»

Saber Khélifa a écrit en lettres d'or sa propre histoire et celle du Club Africain. Grâce à… Plus »

Lors de la dernière CAN, notre sélection nationale jouait bien, mais les joueurs n'étaient pas bien mentalement. En un match, Nabil Maâloul a su métamorphoser l'état d'esprit des joueurs. L'équipe de Tunisie a démontré qu'elle possède une forte personnalité sur le terrain et c'est ce qui nous a manqué ces derniers temps.

Nabil Maâloul s'est inscrit dans la continuité. Il n'a pas fait dans la rupture. Son mérite est d'avoir apporté plus de sérénité au groupe et cela s'est ressenti sur la personnalité de l'équipe sur le terrain. A aucun moment, nos joueurs n'ont fléchi ou douter de leur capacité de gagner le match. Maâloul a réussi à doter l'équipe d'une forte personnalité. A aucun moment, on n'a senti que l'équipe nationale risquait de perdre.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.