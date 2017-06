Afrique: Nuit du football africain - Les étoiles du ballon rond célébrées à Ouagadougou

Organisée depuis quatre ans à Abidjan, la cérémonie de cette année, placée sous le patronage du président du Faso, Roch Marc Kaboré et sous le parrainage du Mogho Naaba Baongo, a tenu toutes ses promesses avec son parterre de sommités du monde footballistique. Joseph Antoine Bell, Aliou Cissé, Pierre Womé, Cyril Domorauld, Khalilou Fadiga, Lakdar Beloumi, Raymond Kala, Abdoulaye Traoré dit Ben Bady, Patrick M'Boma, Aboubacry Ba, Hamed Ouattara, Bernard Lama, Gadji Céli Saint Joseph, l'emblématique chroniqueur Philippe Doucet... Ils étaient tous présents pour recevoir les mérites d'une carrière bien remplie et pour avoir fait honneur au peuple africain.

A l'occasion de cette NFA qui a été également sa première sortie officielle après cet accident, Rigobert Song a tenu à remercier le monde sportif africain et burkinabè en particulier. «Je suis revenu dans cet endroit qui m'a donné beaucoup de satisfaction. Ce que les gens ignorent est que je garde un très bon souvenir du Burkina Faso. Nous avons eu satisfaction après tous nos passages dans ce pays. Nous étions en stage ici en 2000 et nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations dans la foulée. Pareil en 2002 où nous en sommes partis avec un autre trophée. Le reste du temps où nous ne sommes plus revenus, vous avez vu le résultat. C'est ma première sortie et donc revenir au Burkina, c'est dire merci au peuple burkinabè pour son soutien», a témoigné le Lion.

Pour cette première de la NFA à Ouagadougou, l'émotion était forte aussi bien chez les organisateurs que chez les sportifs présents. En effet, Rigobert Song, 40 ans et ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre 2016 et il en est sorti.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.