Burkina Faso: Pascal Zaïda - «Presque tous les crimes politiques au Burkina ont eu réparation sous l'ère Compaoré»

La classe politique des Hauts-Bassins doit transcender les clivages politiques pour, main dans la main, relever le défi du développement dans cette région. La Haute cour de justice et le tribunal militaire doivent être supprimés. Ces deux tribunaux d'exception ne sauraient s'accommoder avec les conventions internationales des droits de l'homme ratifié par le Burkina Faso. Voici entre autre des éléments du plaidoyer du cadre d'expression démocratique (CED).

Pour le président de la coordination régional de l'ouest du CED, James Dembélé, sans le retour au Burkina Faso de l'ex-président Blaise Compaoré, la réconciliation n'est pas possible. Les points focaux venus de la Comoé et du Kénédougou se sont joint à leur camarade des Hauts-Bassins, pour saluer la constance et le dynamisme de la coordination nationale conduite par Pascal Zaïda.

Très en verve et certainement galvanisé par les applaudissements nourris des jeunes très nombreux dans la salle, Pascal Zaïda est allé de révélations en révélations. Selon lui, en dehors, des familles de Thomas Sankara, Dabo Boukari et de Norbert Zongo, tous les crimes politiques au Burkina Faso ont eu réparation sous l'ère Compaoré. Aussi s'insurge-t-il contre le nombre de dossiers (plus 5000) dont parle le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale.

Pour rappel, le CED a été porté sur les fonts baptismaux mars 2016 et s'active dans le cadre de la défense des droits humains et de la démocratie avec la conviction «qu'un Burkina réconcilié avec lui-même est possible». Pascal Zaïda en est le coordonnateur national.