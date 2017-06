Burkina Faso: Moussodougou - La municipalité veut détruire un verger pour construire une école, la population en colère

Malgré la médiation des autorités coutumières et administratives aux nombres desquelles le préfet de la localité, le maire Dominique Sourabié, et le propriétaire terrien campent chacun sur sa position.

Et pourtant, selon l'avis de techniciens, le nouveau site proposé et gracieusement offert par le propriétaire terrien et plus adapté pour le projet.

Contre toute attente et pour des raisons qu'on ignore, le maire, Dr Dominique Sourabié et le conseil municipal de Moussodougou tiennent à détruire le verger du vieux Sourabié Satouraté pour y implanter l'école primaire.

A l'origine du conflit qu'on pourrait qualifier de première révolte dans la cité jadis paisible de Moussodougou, la décision du conseil municipal de construire l'école primaire publique de Dou en matériaux définitifs sur son site actuel. L'école sur ce site est sous paillote depuis un certain temps. Le propriétaire terrien, Sourabié Satouraté, dont le verger est menacé de destruction par le projet de construction de l'école s'oppose et propose un autre site situé à environ 600 mètres de celui initialement choisi par le maire. Ce verger étant sa seule source de revenus.

