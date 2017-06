Sénégal: Facilitation du scrutin face à la pléthore de listes de candidats - Cheikh Bakhoum «vote» éléctronique

Poursuivant, Cheikh Bakhoum a indiqué le financement de 50 groupements de femmes porteurs de projets fait partie du programme qu'il a mis sur pied. Il est aussi prévu, selon le Dg de l'Adie, un programme de suivi et de formation de plus de 200 femmes dans divers domaines, notamment la transformation de céréales locales, l'informatique de base, etc. Le responsable apériste à Grand Yoff a par conséquent invité tous les responsables de la mouvance dans la commune à soutenir de telles initiatives.

Pour ce qui est de ladite cérémonie qui a enregistré la présence du ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, de celui de la gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, ainsi que de tous les responsables politiques de la mouvance présidentielle à Grand Yoff, il s'agit de l'enrôlement des ménages à la Couverture maladie universelle (Cmu), à la formation à l'entrepreneuriat et au financement des femmes. De l'avis du responsable apériste à Grand Yoff, des centaines de familles ont été enrôlées à la Couverture maladie universelle (Cmu). L'initiative permet, à son avis, aux personnes ayant de faibles revenus d'être appuyées par un régime d'assurance maladie.

En effet, M. Bakhoum a estimé que la question du vote électronique est aujourd'hui à mettre sur la table. Pour lui, il est temps que «les acteurs se mettent autour d'une table pour discuter du sujet et que très rapidement on puisse passer à mode de vote électronique». Selon lui, avec l'avancée du pays dans le domaine du numérique, « le Sénégal pourrait commencer à réfléchir à un vote électronique d'ici 5 ou 10 ans». Donc, il reste convaincu que, même si dans beaucoup de vieilles démocraties, ce n'est pas encore le cas, le Sénégal qui est une jeune démocratie a les moyens de mettre en place ce système de vote.

