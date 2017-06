Sénégal: Basket-ball/ 1/2 finales aller coupe du sénégal messieurs - Duc et Louga BC s'offrent la première manche

Le Louga Basket Club a montré sa détermination à aller jusqu'au bout dans la défense de la Coupe du Sénégal en enlevant samedi à domicile, la manche aller de la Coupe du Sénégal.

Dans cette confrontation aux allures de remake de la finale 2016, les Lougatois ont exercé leur domination sur l'As Douanes en s'imposant sur la marque de 66 à 53. Un résultat qui annonce une autre paire de manche tout aussi indécise. Surtout face à une formation gabelou très outillée et qui a déjà réussi à se hisser en finale du play off et en Coupe du maire.

Dans l'autre demi- finale, le Dakar Université club est sorti vainqueur de la premier manche en dominant l'Asfa sur la marque de 59 à 52. Au lendemain de leur élimination devant l'As Douanes en play off et en Coupe du maire, la formation estudiantine était attendue. Devant le spectre d'une troisième élimination, Abdoul Ba et ses coéquipiers n'ont pas tremblé en maitrisant la rencontre d'un bout à l'autre.

Suite à un premier quart temps conclu sur une avance de 8 points (20-12), les Etudiants réussiront à tenir à bonne distance la bande à Abdoulaye Hyacinthe Diop et Abdoulaye Coulibaly. Ils vont stabiliser l'écart à 10 points au terme du troisième quart-temps (48-38) avant de remporter cette demi-finale aller (59-5à). L'équipe universitaire assure l'essentiel et prend ainsi une bonne option pour la finale de l'édition 2017 en se donnant les moyens d'ajouter à la coupe Saint Michel un second trophée majeur. Le match retour de la coupe nationale est prévu dans deux semaines au stadium Marius Ndiaye