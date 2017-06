Ile Maurice: Extradition - Libération refusée au couple français Sicart

Par ailleurs, comme les suspects ont des enfants mineurs à Maurice, Joseph Callejo, leur grand-père maternel est récemment arrivé pour leur prise en charge. Se présentant en cour, il a confirmé son adresse à Rivière-Noire, qu'il est retraité et accepte de s'occuper des enfants. Il sera au pays pour trois mois. Dans cette affaire, Jonathan Sicart et son épouse, Carine Sicart-Callejo sont représentés par les avocats Gavin Glover, Senior Counsel, Yahia Nazroo et Bhooneshwar Sewraj, Senior Attorney. Quant au bureau de l'Attorney General, il est représenté par Me Yvan Jean Louis.

La magistrate Navina Parsooramen a rejeté leur demande de remise en liberté conditionnelle sur la base des précédents cas de personnes arrêtées ayant fui le pays. Elle a aussi mentionné qu'il était important «to saveguard the ends of justice».

