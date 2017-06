Gabon: SNIS - L'atelier de restitution le système national d'information sanitaire.

Le système national d'information sanitaire(SNIS) a organisé un atelier de restitution ce 16 juin dernier à Libreville. Un atelier qui a permis la réalisation d'une cartographie pour établir un état des lieux, des équipements, des usages et perceptions des technologies de l'information et de la communication(TIC) des structures sanitaires du Gabon.

Il faut renforcer le système national d'information sanitaire au Gabon .C'est ce qu'a laissé entendre Emmanuel Assoumou Nka, coordonnateur du projet SNIS. Pour lui, ce projet de renforcement du système national d'information sanitaire(SNIS), qui a débuté en juillet 2016, vise, selon le Coordonnateur, à promouvoir le développement d'un écosystème numérique. La mise en place de ce système national d'information sanitaire a pour objectifs d'améliorer la rapidité et la fiabilité des informations pour appuyer l'offre et la gestion de la santé publique. Aussi, ce projet SNIS, vise t-il, à favoriser le développement et le déploiement des services de la santé.

Pour le Secrétaire général du Ministère de la santé, il ne fait aucun doute : « Ces informations sanitaires sont d'une importance capitale dans l'amélioration de la santé .Elles constituent la pierre angulaire à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Un système d'information sanitaire bien structuré et bien établi, favorise le suivi des progrès des indicateurs de l'état de santé de la population, l'harmonisation des politiques et l'amélioration de la performance des systèmes de santé ».

Et poursuivant ses propos, le SG a tout de même rappelé que : « L'objectif général de l'étude était d'effectuer une cartographie des structures sanitaires publiques, parapubliques et privées, et pour chacune d'elle, déterminer l'état des prestations des services de santé, du personnel de santé, des équipements médicaux et informatiques. L'équipe a également permis de mesurer la perception des personnels de santé en matière d'utilisation des technologies de l'information et de la communication. »

Le souhait du Coordonnateur du projet est de voir rendre le Snis fonctionnel sur toute l'étendue du territoire national. Et surtout, de faire en sorte qu'il soit utilisé par les techniciens de la santé et même par les tradi-praticiens.