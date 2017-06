announcement

Après le succès de son lancement officiel à Marrakech le 10 juin dernier, la caravane «GENERESCENCE BUSINESS CONNEXION» arrive à Casablanca le 15 juillet prochain au Technopark.

Pas moins de 100 acteurs économiques de la Région Casablanca - Settat y sont attendus. Road-show national catalyseur de business entre entreprises des régions et passerelle avec les réseaux et structures d'accompagnement, «GENERESCENCE BUSINESS CONNEXION» arrive dans la capitale économique avec une thématique centrée sur les trois problématiques majeures auxquelles sont généralement confrontées les entreprises nationales, pour ne pas dire régionales: «Entreprises régionales: Performance, Accès au financement et Export». Il s'agit ainsi de répondre aux interrogations et attentes des acteurs économiques et permettre par la même occasion aux réseaux d'accompagnement de renforcer leur proximité et leur action dans les régions.

Conçu dans un concept qui se veut efficient, «GENERESCENCE BUSINESS CONNEXION» propose à chacune des 6 étapes de la tournée nationale, un programme riche et ad hoc, articulé autour : - d'un Panel Central sur les problématiques des TPE et PME régionales (performance, financement et export), d'un Speed Dating pour offrir aux entrepreneurs présents la possibilité de pouvoir parler d'eux-mêmes, de leur entreprise, leurs services, solutions et produits,

La mobilisation sur la deuxième étape est plus forte avec l'arrivée d'autres nouveaux réseaux, nouvelles institutions, mais aussi des fédérations sectorielles nationales... « Il faut rompre avec l'idée selon laquelle, la multitude des programmes d'accompagnement ne profitent qu'à une poignée d'acteurs économiques parce que ce n'est pas le cas. Il faut ouvrir les vannes et permettre l'accès facile à tous les espaces entrepreneuriaux, programmes d'accompagnement financiers et à l'export. Cela passe inéluctablement par le contact, la proximité, l'information», explique Cheikh Mbacké Sene, initiateur du programme.