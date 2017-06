Sénégal: Relooking - Le ministère des Finances lance sa charte qualité, identité visuelle et sonore

communiqué de presse

Le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP) organise une cérémonie officielle de lancement de sa charte qualité et de sa nouvelle identité visuelle et sonore, demain 09 heures, sous la présidence effective de Monsieur Amadou Ba, Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.

Selon la même source, les enjeux que véhiculent la charte sur la qualité du service public sont essentiels aussi bien pour la cohésion des sociétés que pour la compétitivité économique et pour la vitalité des processus démocratiques.

L'objectif de l'identité visuelle et sonore est de bâtir un symbole et des couleurs autour des cœurs de métiers du département ministériel, qui cristallisent ses valeurs communes, traduisent ses avancées, répondent aux attentes de ses partenaires et usagers.