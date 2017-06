Maroc: Le peuple marocain célèbre mardi l'anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid

Rabat — La Famille Royale et le peuple marocain célèbrent, mardi, le 47è anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid, un moment fort qui témoigne de l'attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite et une occasion de se remémorer les intenses activités officielles de Son Altesse Royale au service du pays.

Cet heureux événement est également une opportunité pour le peuple marocain d'exprimer ses chaleureuses félicitations et sincères vœux de bonheur et de longue vie à SM le Roi Mohammed VI, à SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, à SAR le Prince Moulay Rachid et à l'illustre Famille royale.

Né le 20 juin 1970 à Rabat, SAR le Prince Moulay Rachid obtient, en mai 1993 avec mention "très bien", sa licence en Droit public (option Administration interne) et son diplôme en Droit comparé à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. Puis, en juin 1996, Son Altesse Royale obtient, avec mention "très bien", le deuxième certificat d'études supérieures (option relations internationales).

Son Altesse Royale a soutenu publiquement, le 18 mai 2001, à l'université Montesquieu-Bordeaux IV, une thèse de Doctorat en Droit sur "l'Organisation de la Conférence Islamique: étude d'une organisation internationale spécifique" avec mention très honorable et les félicitations du jury et mention particulière pour sa publication eu égard à l'intérêt du sujet et la qualité du travail.

Depuis 1997, Son Altesse Royale préside aux destinées de la Fédération nationale de scoutisme marocain, à laquelle il a donné incontestablement un nouveau souffle. Dans le même esprit et avec le même engagement, Son Altesse Royale assure la présidence de la Fédération royale marocaine de tir aux armes de chasse (FRMTAC), du Festival international du film de Marrakech et de l'Association du Trophée Hassan II de golf.

Son Altesse Royale s'est engagé, depuis son jeune âge, dans diverses actions, prenant part aux différentes activités Royales et présidant des activités officielles, ainsi que des manifestations d'envergure au Maroc et à l'étranger, dans les domaines sportif, social et culturel, entre autres, contribuant ainsi au processus d'édification d'un Maroc nouveau, moderne et prospère.

SAR le Prince Moulay Rachid représente également SM le Roi dans d'importants événements nationaux et internationaux, pour le rayonnement du Maroc sur les scènes internationale et régionale.

Dans ce sens, Son Altesse Royale a entrepris d'intenses activités et pris part à d'importants événements et manifestations durant les 12 derniers mois.

Cette année a surtout été marquée par la naissance, le 23 juin 2016, dans le foyer de SAR le Prince Moulay Rachid d'un nouveau-né que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a baptisé du nom de Son Altesse le Prince Moulay Ahmed.

Le 7 juillet 2016, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé au Palais Royal de Rabat la cérémonie de baptême (Akika) de SA le Prince Moulay Ahmed.

Le 28 juin 2016, sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces Armées Royales, SAR le Prince Moulay Rachid, a présidé au Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur (CREMS) à Kénitra, la cérémonie de sortie de la 16ème promotion du Cours Supérieur de Défense (CSD) et de la 50ème promotion du Cours d'Etat-Major (CEM).

Le 18 juillet 2016, SAR le Prince Moulay Rachid, a présidé à Tanger la cérémonie d'ouverture de la deuxième conférence des parties des pays riverains de la Méditerranée sur les changements climatiques (MedCOP Climat), organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI autour du thème "Agissons en faveur du climat".

Quelques jours plut tard, le 24 juillet 2016, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé au Royal Complexe des sports équestres et tbourida de Dar Es-Salam à Rabat, la cérémonie de remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, comptant pour le championnat du Maroc seniors de saut d'obstacles.

Le 30 juillet 2016, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé à Tétouan, un déjeuner offert par le Chef du gouvernement, à l'occasion du 17ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au Trône de Ses glorieux ancêtres.

A Paris, le 12 octobre 2016, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé le vernissage de l'exposition "le Maroc à travers les âges" qui s'est tenue du 12 octobre au 30 décembre au Musée de l'ordre de la libération, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Le 20 octobre 2016, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé à la Gare Rabat-Agdal, la cérémonie d'inauguration de l'exposition "Train du Climat", une des initiatives du plan d'action préparé par l'Office national des chemins de fer (ONCF) pour accompagner la COP22 tenue du 07 au 18 novembre à Marrakech.

Le 25 octobre 2016, SAR le Prince Moulay Rachid a présenté à Doha les condoléances de SM le Roi Mohammed VI, suite au décès de Cheikh Khalifa Ben Hamad Al-Thani, grand-père de l'Emir de l'Etat du Qatar, décédé à l'âge de 84 ans.

Le 16 novembre 2016, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le prince héritier Moulay El Hassan et SAR le prince Moulay Rachid, a présidé au Palais des Congrès à Marrakech, la cérémonie d'ouverture du "Sommet africain de l'action", organisé en marge de la 22ème Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22).

Le 18 novembre à Laâyoune, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé au Complexe sportif Mohamed Laghdaf, la finale de la Coupe du Trône de Football (saison 2015-2016), remportée par le Moghreb de Fès, vainqueur de l'Olympic Safi au score de 2 buts à 1 après prolongations.

A Marrakech le 02 décembre 2016 à l'occasion de l'ouverture du Festival International du Film de Marrakech, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival a souligné que cette la 16-ème édition du Festival s'annonçait pleine d'émotions et de moments forts, "pour une fois de plus célébrer la paix et l'espoir d'un monde prometteur pour les générations à venir".

Dans son traditionnel éditorial pour présenter ce grand rendez-vous cinématographique (2-10 décembre), placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a relevé qu'"en l'espace d'un mois, Marrakech aura été le symbole de la convergence des idées, de la volonté et du désir de faire de notre monde un monde meilleur" et "on ne peut se retrouver ici", pour la seizième édition du Festival, "sans évoquer et saluer la tenue en cette magnifique ville ocre de la COP22, conférence sur le changement climatique".

SAR le Prince Moulay Rachid a présidé au Palais des Congrès à Marrakech, un dîner offert par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, à l'occasion de l'ouverture officielle de la 16è édition du Festival International du Film de Marrakech.

Le 2 décembre 2016, SAR le Prince Moulay Rachid a représenté à Abou Dhabi Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux festivités marquant le 45è anniversaire de la fête nationale de l'Etat des Emirats Arabes Unis (EEAU) frère.

Le 10 janvier 2017, SAR le Prince Moulay Rachid a représenté SM le Roi Mohammed VI aux funérailles nationales de l'ancien président de la République portugaise, Mario Soares, qui se sont déroulées au Monastère des Hiéronymites à Lisbonne.

De même, le 09 février 2017, SAR le Prince Moulay Rachid a procédé à Casablanca à l'inauguration de la 23ème édition du Salon International de l'Edition et du Livre (SIEL), organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI du 9 au 19 février.

Par ailleurs, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, le 15 avril 2017 à Rabat, un dîner offert par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en l'honneur des invités de la 44ème édition du Trophée Hassan II de golf et de la 23ème édition de la Coupe Lalla Meryem de golf, qu'a abrité le Royal Golf Dar Es Salam du 10 au 16 avril, sous le Haut patronage de SM le Roi.

Le lendemain, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé au Royal Golf Dar Es-Salam de Rabat, la cérémonie de remise des prix de la 44ème édition du Trophée Hassan II de golf et de la 23ème édition de la Coupe Lalla Meryem de golf, organisées du 10 au 16 avril sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

En outre, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, le 21 mai à Rabat, la cérémonie de remise des prix de la 18-ème édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels "Tbourida", comptant pour le championnat du Maroc, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, au Royal Complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es-Salam du 15 au 21 mai.