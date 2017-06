Mali: 4 civils et un militaire tués dans l'attaque du camp de Kangaba

Depuis vendredi, des affrontements meurtriers ont lieu entre peuls et dogons au centre du Mali, autour de la… Plus »

« Nous avons quatre décès au niveau des clients. D'abord, nous avons une Franco-Malienne, un Franco-Gabonais, un Chinois et un Portugais. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons malheureusement déploré la perte d'un élément des Forces spéciales. Et, comme je l'ai dit, les quatre assaillants ont été neutralisés », a annoncé le ministre Salif Traoré.

Après l'assaut et les opérations d'exfiltration lancés par les Forces spéciales maliennes, il manquait encore ce lundi matin un Suédois, un militaire membre de la Mission européenne déployée au Mali. Il a finalement été retrouvé sain et sauf, caché à flanc de montagne. Quant au Français porté disparu, selon le Quai d'Orsay, il a été retrouvé vivant, dans la nuit de dimanche à lundi. Le général Salif Traoré, a dressé un bilan définitif.

Au Mali, le bilan de l'attaque contre un lieu de villégiature, proche de Bamako, dimanche 18 juin, s'est alourdi. Quatre civils et un militaire malien ont été tués. Des jihadistes s'en sont pris à un lieu de villégiature fréquenté par les expatriés. Lors d'une conférence de presse, ce lundi 19 juin, le général Salif Traoré, ministre malien de la Sécurité a annoncé que quatre civils et un militaire malien ont perdu la vie ainsi que quatre assaillants. Cinq suspects ont été arrêtés. Le « Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans », la principale allliance jihadiste du Sahel liée à al-Qaïda, a revendiqué l'attentat, dans un communiqué.

