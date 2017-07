Afrique: Plus de 65 millions de déplacés et réfugiés en 2016, nouveau record

Seulement 16 % des besoins des réfugiés sud-soudanais, installés en Ituri et dans le Haut-Uele,… Plus »

En comptant les déplacés internes et ceux qui ont quitté le pays, cela représente 3,3 millions de personnes, en grande majorité des enfants. Et l'exode se poursuit en 2017.

Il faut dire que le nombre de réfugiés et de déplacés a considérablement augmenté l'année dernière au Soudan du Sud. Et cela inquiète beaucoup le HCR. Le regain de violences d'abord à Juba, puis dans tout le pays, à partir de juillet dernier a représenté un moment décisif. Le nombre de réfugiés a presque doublé quelques mois. La guerre a poussé un Soudanais sur quatre à fuir.

Parmi les dix pays que l'on a le plus fuis l'année dernière, sept se trouvent en Afrique. Le Soudan du Sud, le Burundi, la Centrafrique, l'Erythrée, la République démocratique du Congo, le Soudan et la Somalie.

