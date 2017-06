Mali: La MINUSMA condamne une attaque terroriste contre un établissement touristique

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a condamné lundi dans les termes les plus vigoureux « l'attaque terroriste révoltante » perpétrée dimanche 18 juin contre l'établissement touristique 'Le Campement Kangaba', situé à l'est de la capitale malienne Bamako.

Selon les rapports préliminaires fournis par les autorités maliennes, des victimes sont à déplorer. Le bilan officiel définitif de l'attaque demeure à établir par les autorités maliennes compétentes, a précisé la Mission dans un communiqué de presse.

La MINUSMA a présenté ses condoléances les plus attristées aux gouvernements et aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

« Tout le personnel des Nations Unies est sain et sauf. Quatre membres du personnel de la Mission ont été légèrement blessés alors qu'ils fuyaient ; ils ont été évacués des lieux le soir même de l'attaque », a précisé la Mission.

La MINUSMA a félicité les forces de sécurité maliennes « pour leur action diligente » et a souligné « l'importance de la pleine coopération avec les services compétents maliens pour assurer que les responsables et les commanditaires de ce crime odieux soient identifiés et traduits en justice ».