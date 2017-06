Cote d'Ivoire: Disparition - Cheick Tioté: Le beau jubilé de la nation

La Côte d'voire sait reconnaître ses enfants les plus méritants. Surtout quand ils font vibrer des millions de personnes par leurs prouesses, son engagement, sa combativité, courage, bonté et humilité. Tioté Cheick Ismaël n'échappe pas à cet hommage que la Nation ivoirienne rend à ses dignes fils.

Couvert de gloire de son vivant (champion d'Afrique 2015, finale de la CAN 2012, deux participations à la Coupe du Monde), et après avoir conquis la Belgique (Anderlecht), les Pays-Bas (Roda JC, Twente) et l'Angleterre (Newcastle), le milieu défensif des Eléphants a échoué dans sa tentative d'exploration de la Chine (Beijing BG).

Le lundi 5 juin 2017, alors qu'il se préparait à poser un pas dans sa longue marche avec le pensionnaire de Ligue chinoise, Tioté a tout simplement raté la marche. Celui qui se caractérisait par son "gros" coeur est lâché par son coeur. Un mètre 80, 86 kg, tombé lourdement et qui ne se remettra plus jamais.

La Faucheuse a eu raison de l'Eléphant alors que dans 16 jours il devrait célébrer son 31 anniversaire. Un rendez-vous qu'il n'avait pris avec Dieu qui l'a rappelé auprès de lui pour une autre mission. Un départ si brusque, fatal, une triste et drastique nouvelle qui a plongé la planète foot dans un émoi total.

Surtout cette épouse, devenue ainsi veuve, et aussi ses trois enfants encore au bas âge qui ne grandiront qu'avec les photographies et les images de celui qui les a abandonnés lors qu'ils ne savaient encore rien de la vie. Une insouciance fortement remarquée, le jeudi 15 juin dernier, à l'aérogare sud de l'aéroport international d'Abidjan.

Alors que le cercueil contenant le corps sans vie était difficilement porté par des ex-coéquipiers de Tioté, deux de ses descendants marchaient en tête de file, sans savoir de quoi il est question. Les deux enfants n'ont pas manqué de se chambrer, provoquant des pleurs et soupirs difficilement contenus dans la foule.

Même quand il a pris la direction de l'IVOSEP à Treichville au lieu de sa belle résidence dans l'un des sousquartiers chics de la belle commune de Cocody, certains se refusaient à l'évidence bien que l'ex-international ne sont pas sorti d'où il était plongé pour saluer ses proches et tout le grand monde parti l'accueillir.

Tioté Cheick a préféré se réfugier dans un casier congelé comme s'il voulait tester sa capacité de résistance aux durs hivers européens qu'il a eu à, braver durant sa belle et riche carrière. C'est dans ce lieu qui constitue presque que la porte d'embarquement pour l'ultime voyage que le Champion a reçu, ce dimanche, les honneurs militaires rendus aux soldais tombés sur le champ de bataille dans la défense de la patrie.

Un jubilé présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Car après le passage de Didier Drogba et Gervinho qui y évolue actuellement (Hebei Fortuna), Tioté était le troisième ambassadeur ivoirien en Chine. Le troisième soldat a porté le drapeau ivoirien, "un vrai guerrier sur le terrain", comme l'a signifié Copa Barry, au nom des footballeurs ivoiriens.

Un homme "fortuné et aussi d'une "humilité sans égale" soulignée par l'Imam de Newcastle qui a invité la famille à ne point pleurer et d'a centre la volonté de Dieu de rappeler auprès de lui Tioté. Car s'il est avéré qu'un "Eléphant ne meurt jamais" comme cela était visible sur les tee-shirts et repris par le bpré- side,t de la Ligue professionnelle Sory Diabaté et le ministre des Sports et des Loisirs, François Amichia, on sait aussi que le footballeur "exemplaire" qu'il a été, selon le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait partie de ces "dignes fils de l'Afrique, modèle pour de millions de jeunes africains passionnés de football", a reconnu le président de la CAF, Ahmad.

Des hommages qui ont précédé le passage de Tioté à la Mosquée de la Riviera Golf avant son entrée au vestiaire au cimetière de Williamsville. Une fin de carrière à 30 ans qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Car il fut un Eléphant nommé Tioté Cheick Ismaël, un guerrier au "gros" coeur trahit par le coeur.