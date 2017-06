Concernant l'alternance en 2020, le président Bédié soutient, dans les deux interviews à Jeune Afrique et TV5, que : « En 2020, le PDCI aura un candidat et ce sera le candidat unique du Rhdp ». Non sans nuancé : « Il faut que Ouattara et moi nous nous entendions sur ce point pour que cette alternance ait lieu ».

Une communication tous azimuts pour tenter de rassurer tout le monde. C'est l'exercice auquel s'est essayé le président du PDCI-RDA, président de la Conférence des présidents du RDR. Henri Konan Bédié qui, d'habitude, est peu bavard sur l'actualité sociopolitique ivoirienne, a décidé de réagir à Paris sur les remous sociaux, la découverte d'une cache d'armes chez le chef du protocole de Guillaume Soro, Souleymane Kamaté Koné dit « Soul To Soul », la succession de Ouattara en 2020 et la libération de Laurent Gbagbo.

