Maroc: "L'Entrepôt de l'arbitraire", une fiction historique signée Noureddine Amir

S'il y a un fait qu'il importe de souligner à sa juste valeur, en ces moments de troubles, de confusion et de…

Dans un style agréable et soigné, l'auteur dresse un portrait sans concession de villageois qui, baignant dans l'ignorance, la misogynie et la superstition, n'ont d'autre choix que de se soumettre à la terreur de l'Entrepôt, avant qu'il ne soit remplacé par le colonisateur français. S'écartant de l'histoire officielle en se basant uniquement sur les récits des pauvres gens, Noureddine Amir fait découvrir au lecteur, avec beaucoup d'ironie, les péripéties de villageois hauts en couleur notamment à l'arrivée de l'armée des "Chrétiens".

Etalée sur une cinquantaine d'années, cette fiction de 285 pages relate le quotidien des paysans de Tlat Oulad Fares, un petit village à mi-chemin entre Settat et Fkih Ben Saleh, et leurs malheurs face à la force oppressante de l'Entrepôt.

