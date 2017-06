Ile Maurice: Agression à Crève-Cœur - Deux hommes volent la pension d'une septuagénaire

Ils sont descendus au même arrêt que la retraitée et en ont profité pour lui arracher son sac. Alertés quelques instants plus tard, le sergent Seegoolam et son équipe du poste de police de Montagne-Longue, sous la supervision de l'assistant surintendant de police Chamroo, se sont mis à la recherche des deux hommes.

Les faits se sont déroulés aux alentours de midi. La vieille dame, qui venait de récupérer sa pension de retraite à la banque, ne se doutait pas qu'elle était épiée par un homme de 30 ans et un mineur. Elle a pris l'autobus au Hochet. Les deux hommes l'ont suivie et sont montés dans le même véhicule.

Ils l'ont épiée et suivie avant de l'attaquer. Une dame de 77 ans, a été agressée par deux hommes, ce lundi 19 juin. Les deux suspects ont été arrêtés et seront traduits en cour, mardi 20 juin.

