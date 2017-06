Afrique: Bamako va abriter du 28 juin au 1er juillet la Conférence régionale Afrique des Humanités

Libreville — Bamako, la capitale malienne, va abriter, du 28 juin au 1er juillet 2017, la Conférence régionale Afrique des Humanités avec pour thème: "langues, cultures, histoire et territoires", en prélude à la Conférence mondiale des humanités, prévue du 6 au 12 août 2017 dans la ville de Liège en Belgique, a-t-on appris auprès des organisateurs.

La rencontre de Bamako devra contribuer à la conférence mondiale par des communications de haut niveau, favoriser l'émergence d'une vision africaine du devenir des sciences humaines et de souligner l'importance des Humanités face aux défis actuels. Elle va enregistrer la participation d'éminents experts, chercheurs en science sociale africains et au-delà et dans d'autres domaines connexes.

Selon les organisateurs, la Conférence mondiale des sciences humaines aura pour objectif principal d'étudier comment les disciplines des Humanités contribuent ou peuvent contribuer à l'échelle nationale, régionale et internationale, à mesurer et à comprendre, pour aider à mieux les gérer, les transformations culturelles qui s'expriment dans des dimensions économiques, sociales et environnementales liées à la globalisation progressive des échanges.

Il s'agira également de discuter le rôle des sciences humaines dans un 21ème siècle qui est marqué par la diversité culturelle, l'échec de différentes formes de pensée unique, le besoin de réintroduire dans les raisonnements du quotidien la dimension du moyen et du long terme.

Un siècle frappé par des changements globaux, des migrations croissantes ou des tensions sociales et économiques, dont la résolution dépend largement de compétences interculturelles, de la compréhension de l'unité de l'humanité dans sa diversité et du besoin de renforcer les sciences, dans leurs rapports transdisciplinaires, ainsi qu'avec les arts et les technologies.

L'idée de cette Conférence des humanités, première du genre, a été proposée à l'Unesco lors de sa 36ème Conférence générale, en octobre 2009, rappelle-ton. Elle a été validée en décembre 2010 à Nagoya, au Japon, et est désormais inscrite dans le plan d'activités de l'Unesco.