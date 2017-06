Gabon: La CPI en mission dans le pays après des accusations de crime contre l'humanité

Ses partisans auraient mené des campagnes de manipulations sur Internet. Pour des raisons juridiques, le dossier déposé par l'opposant est confidentiel. Son avocat, Emmanuel Altit parle de trois mois d'enquête, de dizaines d'attestations recueillies. Il décrit un dossier solide et accablant pour le pouvoir, avec des preuves confondantes, prouvant l'existence d'un crime contre l'humanité. Selon lui, les responsables seraient dans la chaîne de commandement, jusqu'au plus haut niveau.

La Cour pénale internationale (CPI) dépêche à partir ce mardi 20 juin une mission, au Gabon. Trois analystes seront sur place jusqu'à jeudi 22 juin dans le cadre d'un examen préliminaire. Objectif : se faire une meilleure idée de la situation et établir des contacts. Une procédure lancée suite à des dossiers déposés par l'Etat et l'opposition l'an dernier, après la violente crise qui a secoué le pays en août-septembre 2016 après l'élection présidentielle. Chaque camp accuse l'autre de crimes contre l'humanité.

