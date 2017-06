Cameroun: Candidature à la présidentielle - Felix Teche Nyamusa veut prendre la présidence du SDF

Au plan interne, l'adversaire de Ni John Fru Ndi à l'élection de base du Sdf propose des amendements dans les statuts du parti. Pour l'essentiel, l'homme appelle à l'indépendance du Nec pour l'amendement des statuts et règlement intérieur. Pour illustration Félix Teche pense que «les militants postulants aux élections pour la présidence nationale et le secrétariat général du parti ne devraient plus de nouveau se présenter aux élections nationales cumulativement avec les positions déjà occupées qui sont incompatibles avec l'article 13.1d des statuts actuels du parti.» Des incompatibilités liées aux fonctions de président de la République, vice-président, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et toute autre fonction gouvernementale.

Dans le parti, la candidature du camarade de Ni John Fru Ndi est perçue comme une «défiance émanant d'un personnage politiquement déséquilibré» dixit une source du directoire de ce parti. Reste que le militant du Sdf, indique relayer les aspirations «de la famille Sdf, d'un nombre important de partis politiques d'opposition, des progressistes du Rdpc, des journalistes, des avocats, des opérateurs économiques etc.» L'ouvrage est un recueil de chronique sociales et politiques mais il ne manque pas d'interpellations et de dénonciations sur le «candidat naturel du sdf : Ni John Fru Ndi». Sur sa lancée, diversement appréciée au sein du Sdf, le challenger de John Fru Ndi ne ménage pas certains cadres de ce parti proches du Chairman qui ne veulent pas « imaginer le Sdf sans Fru Ndi ». Face à la presse, le 16 juin 2017 à Bafoussam, Félix Teche réitère son ton.

