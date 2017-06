Cote d'Ivoire: Marche annoncée du Front populaire ivoirien - Quand Affi n'guessan se plante totalement

Une "marche citoyenne", dit-on, est organisée, ce matin, à l'initiative du Front Populaire Ivoirien (FPI), version Pascal Affi N'Guessan. Cette hérésie - de trop certainement - débute de la gare de Bassam, dans la cité du N'zassa, à Treichville, pour se terminer à la place des martyrs, dans la commune d'Adjamé.

Si une telle action, dans tout pays démocratique comme la Côte d'Ivoire, fait partie des droits fondamentaux reconnus aux personnes morales, notamment les partis politiques et organisations syndicales, il n'en demeure pas moins vrai que les motivations qui sous-tendent cette action interpellent plus d'un. Surtout ne laissent indifférent aucun observateur averti et lucide du microcosme politique ivoirien. En fait, l'argumentaire développé par le président de l'establishment bleu suscite des interrogations et frise, dans une certaine mesure, le ridicule. Au point où l'on est tenté de se poser la question suivante : de quelle Côte d'Ivoire parle le député de Bongouanou sous-préfecture ?

Le premier argument évoqué par l'ancien Premier ministre du pensionnaire de la prison de Scheveningen est la situation chaotique du pays. « Cette marche est pour protester contre la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays », a-t-il relevé lors de sa conférence de presse. Devant une telle assertion, faut-il rappeler à Affi N'guessan que depuis 2002 jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu une meilleure santé tant au niveau du fonctionnement de ses institutions que des progrès économiques ainsi que des réalisations socio-éducatives et sanitaires que sous l'administration Ouattara.

En effet, en ce qui concerne les institutions, aucune d'entre elles ne connait de dysfonctionnement, surtout depuis l'avènement de la 3è République. Qu'il s'agisse de la justice, de la Présidence de la République, du Conseil constitutionnel, du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), de la Grande chancellerie, de l'Assemblée nationale... . tout marche comme sur des roulettes. La communauté internationale fait confiance à la Côte d'Ivoire pour sa bonne gouvernance Le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, est d'ailleurs en mission européenne depuis le 09 juin dernier.

Après une visite de travail et d'amitié avec le Président français, Emmanuel Macron, le locataire de la présidence de la République a assisté au sommet du G20 à Berlin, avant de se rendre à Bruxelles pour prononcer une communication, non moins importante, au parlement européen. A son tour, le patron du parlement ivoirien, Soro Kigbafori Guillaume, a pris part à la 25e assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), tenue au Maroc du 22 au 24 mai dernier. Charles Diby Koffi, président du CESEC, a effectué une visite de travail et d'amitié en République Populaire de Chine, du 22 au 27 mai 2017.

Quant aux tribunaux ivoiriens, aucun jour ne passe sans qu'ils ne prononcent des verdicts et n'éditent des actes de justice. Les procès liés à la crise postélectorale de 2010 suivent leur cours normal. Certains ont même pris fin. Les transporteurs et hôteliers se frottent les mains parce que d'une part, les infrastructures routières sont en bon état ; et d'autre part, les touristes n'hésitent plus à fréquenter le pays. Les Ivoiriens vaquent sereinement à leurs occupations de sorte que les embouteillages sont devenus le quotidien des citoyens. De quelle situation chaotique parle donc Affi N'Guessan ? Par ailleurs, le président statutaire du Fpi a relevé que la Côte d'Ivoire fait l'objet d'une gouvernance débridée.

Il ne sait, peut-être pas, que le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, rentre d'une mission effectuée dans les capitales financières, notamment en Europe et aux Etats Unis d'Amérique, dans le cadre du Roadshow. Au terme de ce périple économique, la Côte d'Ivoire a pu mobiliser 1140 milliards de francs CFA sur le marché financier international. A cela, il faut ajouter le fait que le FMI et la Côte d'Ivoire se sont accordés sur un déficit de 4,5% en 2017 au lieu de 3,7%. Aucun pays au monde ne peut enregistrer cet excellent résultat si sa gouvernance est "débridée" comme veulent le faire croire les négationnistes.

Aussi, notons-le, la gestion actuelle de la Côte d'Ivoire l'a conduit à être classée parmi les dix pays les plus réformateurs au monde. De quelle gouvernance débridée parle donc Affi N'Guessan ? Pour le président du FPI, les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec la manière dont le pays est gouverné. De quelles statistiques dispose-t-il pour s'exprimer ainsi ? Peut-il dire combien d'ivoiriens n'approuvent pas la gestion de l'administration Ouattara ? Peut-il comparer la piètre gouvernance de son mentor, Laurent Gbagbo, et son régime, la Refondation, à celle de l'ancien directeur général adjoint du FMI ? Pendant que les Ivoiriens veulent profiter des fruits de la croissance et de la richesse créées par Alassane Ouattara, le Fpi se croit fonder à jeter le discrédit sur le régime en place.

La Côte d'Ivoire ne s'est jamais bien portée que sous le président Alassane Ouattara Sur la situation sécuritaire, l'ex-prisonnier de Bouna ne manque pas, en outre, de pécher. Parce qu'il estime que le pays vit dans l'insécurité. Là encore, il est loisible de rappeler à Pascal Affi N'Guessan que la Côte d'Ivoire, qui sort d'une crise du fait de son mentor qui a refusé de céder le fauteuil présidentiel suite à sa débâche de la présidentielle de 2010, enregistre un indice de sécurité à nulle autre pareil. Avec 1.1 d'indice de sécurité, le pays de Félix Houphouët-Boigny n'a rien à envier aux pays tels que la France, les USA, l'Allemagne, etc. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, s'est impliqué à faire baisser l'indice de sécurité à travers des actions fortes visant à offrir aux Ivoiriens, un environnement sécuritaire optimal.

Il s'agit de l'amélioration des conditions de travail et du déploiement des forces de police, la mise en place du Centre de Commandement des Décisions Opérationnelles (CCDO), la création de la FRAP (Force de recherche et d'assaut de la police), la rénovation et la mise à niveau de plusieurs commissariats, la coopération renforcée avec la France dans les domaines de la sécurité, du renseignement et la formation. Pour rafraichir la mémoire à Affi, les Etats Unis ont retiré la Côte d'Ivoire, depuis 2014, de la liste rouge. La destination Côte d'Ivoire est donc recommandée. De quelle situation d'insécurité parle alors Affi N'Guessan ?

A l'en croire, enfin, il faut, en face du régime Ouattara, un contre-pouvoir afin qu'il sente qu'il y a une opposition. Qui est ce contre-pouvoir ? Assurément pas le parti socialiste de la lagune Ebrié, qui est frappé de scission. C'est un secret de polichinelle que l'héritage politique légué par l'époux de Simone Gbagbo est morcelé et fragilisé par une guerre de succession. D'un côté, on a Pascal Affi et ses lieutenants. Et de l'autre, la fronde conduite par Abou Drahamane Sangaré. Les contradictions internes de cette formation politique ont donné au Fpi, 9.29% à la présidentielle de 2015 contre 83,66% % pour l'alliance présidentielle.

De quoi s'interroger sur ce que représentent réellement Affi N'guessan et ses camarades. La preuve que le Fpi a perdu la confiance des Ivoiriens sera donnée certainement ce matin. De quel contre-pouvoir parle donc Affi N'Guessan ? Affi N'Guessan et le Fpi veulent exister En un mot comme en mille, le triste tableau que tente de dresser le député de la sous-préfecture de Bongouanou n'existe que dans son esprit. Il a besoin d'animer la flamme militante des proGbagbo. En fait, Pascal Affi N'Guessan veut se donner de la contenance et profiter des événements qu'a connus la Côte d'Ivoire, en ce début d'année, pour se repositionner. Il est dans son rôle de s'opposer pour s'opposer, de critiquer pour critiquer. Cependant, on ne peut cacher le soleil avec la main.

La réalité est implacable. La Côte d'Ivoire s'est remise de la catastrophique des dix dernières années de la Refondation, ponctuée par la crise de 2010. Tous les signaux sont au vert. Le pays enregistre une croissance de plus de 8%. Il a repris sa place de locomotive dans l'espace UEMOA et la CEDEAO. Il compte à présent dans le concert des nations. Il vient d'être admis comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, renaît de ses cendres. Telle est la situation actuelle du pays et non celle présentée par Affi N'Guessan.