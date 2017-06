Cote d'Ivoire: 25ème Journée - ASEC Mimosas vs WAC / Place à la «finale » de la Ligue 1

Le choc au sommet entre l'Asec Mimosas et la formation de Williamsville Athletic Club (WAC), ce samedi au stade de la Paix à Bouaké, revêt un caractère spécial. Deux formations à priori opposées tant au niveau du vécu, du palmarès, de l'organisation mais finalement réunies et obligées de se battre pour le même objectif. Le titre national. L'Asec Mimosas, forte de ses 24 titres de champion de Côte d'Ivoire, est en concurrence directe avec le WAC, un promu, pour le sacre final.

Un match ordinaire, eston tenté de dire, mais final qui s'avère décisif en cette fin de championnat. Avec 42 points au compteur, les Mimosas sont sous la menace des Guêpes de Williamsville (41 points). Une situation qui interdit aux camarades du capitaine Akassou Koutouan tout faux-pas lors de cette 25ème et avant-dernière journée. En cas de succès, l'Asec Mimosas décrocherait ainsi son 25ème titre national, et disputera la dernière journée en gala. Tout le souhait de toute la famille jaune et noir qui compte sur le retour en compétition d'Aristide Bancé. L'attaquant international burkinabè, actuel meilleur buteur (11 réalisations), revient de suspension.

Auteur d'un doublé avec les Etalons en qualifications de la CAN 2019, Bancé constituera l'atout majeur des Jaune et Noir dans sa quête de gloire. «Même avec un demi-point, on sera champion. On va se battre jusqu'au bout pour décrocher ce titre», a confié récemment le meilleur joueur du mois d'avril du challenge AFI. Aujourd'hui plus que jamais, l'Asec attend que ces paroles soient traduites en acte. Et face au WAC, rien n'est impossible pour Bancé qui a déjà dompté cette formation de Williamsville lors de la 12ème journée de la Ligue (victoire de l'Asec 2-1).

L'Asec mimosas, avant sa sortie en quart par le FC San Pedro, avait éliminé le WAC en huitièmes de finale de la Coupe nationale. C'est dire que Traoré Siaka et son staff semble avoir trouvé le point faible du promu qui développe, au dire des observateurs, le meilleur football du championnat local. A défaut de la victoire, un nul ne serait pas un mauvais résultat pour l'Asec Mimosas qui devra donc battre l'ASI d'Abengourou lors de l'ultime journée. Mais en cas de contre-performance, les Mimosas n'auront donc plus leur destin en mains. Ils devront compter sur un faux pas des Guêpes lors de la dernière journée pour espérer décrocher leur 25è sacre.

Ce qui semble improbable dans ce cas-là. C'est donc pour éviter toute surprise désagréable que le PCA de l'Asec Mimosas a conduit en personne son monde à Bouaké. Me Roger Ouégnin a aussi assisté en personne à la séance d'entraînement de vendredi au stade de la Paix. Il a passé en revue la pelouse pour s'enquérir de son état réel. Mais plus qu'un simple fait banal, la présence du premier responsable du club montre à quel point ce match a de l'importance pour toute la famille jaune et noir. Asec-WAC, c'est sur le coup de 18 heures. Deux heures après, le champion de Côte d'Ivoire devrait être connu.

A moins que les deux protagonistes ne décident d'entretenir le suspense jusqu'au bout. Avant ce choc pour le titre, l'ASI d'Abengourou (29 points) sera face à l'Africa Sports (36 points), au stade de la Paix. Les Princes de l'Indénié, vainqueurs de la Coupe de la Ligue 1, réussiront leur maintien dans l'élite au cas où le Séwé Sport (33 points) prendrait le dessus sur l'AS Denguélé (25 points). Pis, les Odiennéka rejoindront la JCAT au purgatoire en cas de défaite.