Madagascar: Imerintsiatosika - Trois jeunes périssent dans une Golf IV

Le drame n'a laissé aucun rescapé. Le mystère est de ce fait, entier sur la cause de l'accident. En tout cas, les enquêteurs se retrouvent perdus entre la thèse d'une imprudence au volant et celle d'une défaillance mécanique, outre l'intervention de facteurs pouvant avoir provoqué l'accident.

Âgés respectivement de vingt-six, vingt-deux et vingt-et-un ans, les défunts sont de la même famille. Deux frères ont trouvé la mort aux côtés de leur beau-frère. Le drame est survenu au point kilométrique 34, à l'entrée Ouest d'Imerin-tsiatosika à la hauteur d'Ambatonga. Déboulant à toute vitesse, la Volkswagen type IV des victimes a fait une sortie de route en partant en tonneau pendant sa course effrénée.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.