Congo-Kinshasa: Un conseiller spécial d'Antonio Guterres au pays pour «comprendre la situation du Kasaï»

Le mandat du conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour la prévention du génocide est de renforcer le rôle des Nations Unies dans la prévention du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité en recueillant et en évaluant des informations sur les situations préoccupantes et en préconisant une action préventive appropriée, rappelle le communiqué de la mission onusienne.

« Il devra aussi voir dans quelle mesure, il est possible de soutenir les efforts visant à mettre fin à la violence dans les régions affectées par celle-ci et prévenir de nouvelles atrocités contre les populations civiles congolaises », ajoute le document de la MONUSCO.

Le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide, M. Adama Dieng est arrivé à Kinshasa lundi 19 juin. Selon un communiqué de la MONUSCO, il effectuera une visite de six jours sur le sol congolais «pour mieux comprendre l'évolution de la situation préoccupante dans les Provinces du Kasaï et autres».

