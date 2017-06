Madagascar: Attaques successives à Ambalavelona

Du poste, il ne reste rien. On n'y trouve que des étuis de cartouches 74 et de fusils à piston ainsi que des effets de miliciens. « Au sud-ouest du village, on avait trouvé un poteau au sommet duquel était attaché un casque d'Européen et une mallette en fer contenant divers objets ayant appartenu au garde Gouraud! »

« Aucune colonne n'était en vue et on ne reçut aucune nouvelle du groupe Mondon dépêché auparavant. Quelques coups de canon étaient tirés sur le village. Ils ne déterminaient aucun mouvement apparent. »

Le 29 novembre, le groupe arrive à Marotolona bien que l'artillerie supporte de grosses difficultés de marche. Les habitants de ce gros village reviennent en nombre appréciable. « Félicités et rassurés par le capitaine, ils prennent l'engagement d'aller chercher leurs amis pour les faire rentrer. Le 30, on a quitté Marotolona. »

Le poste de Marotolona reconstitué le 8 novembre 1898, le capitaine Laverdure poursuit son chemin. « Le 10 novembre, il trouva le squelette carbonisé de l'interprète du garde Ettori et il reçut quelques renseignements sur l'attaque du poste et la désertion de huit miliciens dès le début de l'attaque » (rapport du chef de bataillon Lamolle).

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.