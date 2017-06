Ile Maurice: Saga Sobrinho - Où est l'argent de la Gates Foundation?

Rs 178 milliards (USD 5 milliards). C'est la somme qui aurait été mise à la disposition du Planet Earth Institute (PEI) en novembre 2016 par la Bill and Melinda Gates Foundation, selon un communiqué de l'institut.

Cela, pour Maurice et l'ensemble de l'Afrique, sur cinq ans. Et dans un communiqué de presse, samedi, le bureau de la présidente de la République explique que c'est cet argent qui servirait à financer ses déplacements à l'étranger. Communiqué dans lequel, par ailleurs, Melinda est également appelée Belinda une fois...

Un projet de business incubator à Ébène est aussi évoqué dans le communiqué du 26 novembre du PEI. Mais, jusqu'ici, aucun des projets ne semble avoir été pris en charge. «Toutes les dépenses encourues lors de ces déplacements ont été prises en charge par la Bill and Melinda Gates Foundation», affirme le communiqué envoyé par le bureau de la présidente. Mais, à samedi, la facture pour la location de deux voitures à Rome n'avait toujours pas été payée. De plus, le projet de business incubator à Ébène semble n'avoir été que du vent. Et ce, même si le PEI avait affirmé dans son communiqué que les autorités avaient déjà donné leur aval. Ce que les autorités concernées nient.

Dans un courriel en réponse à l'express, le PEI avait même expliqué que ce projet était celui de l'Alvaro Sobrinho Africa Ltd (ASA). Sollicité par l'express, le Deputy Director, responsable de communication, de la Bill and Melinda Gates Foundation, fait soulever des interrogations. Car à tout cela, la Fondation répond : «We do not know the Alvaro Sobrinho Africa Group. These issues are not related to the science advocacy works we fund.» Et ce, même si un des contentieux concernait le business incubator qui devait être accompli avec l'argent de la Bill and Melinda Gates Foundation.